La balance commerciale des produits de la pêche a réalisé un excédent de 73,5 millions de dinars (MD), à fin juin 2025. Cet excédent est en baisse de 61,8% par rapport à celui réalisé en juin 2024 (192,4 MD), selon les données de l’Observatoire National de l’Agriculture (ONAGRI), publiées vendredi.

A fin juin 2025, les exportations des produits de la pêche se sont établies à 13,6 mille tonnes d’une valeur de 323,5 MD, soit une régression de 19,5% en quantité et de 18,6% en valeur par rapport à la même période de l’année écoulée.

L’ONAGRI a, aussi, fait état d’une légère hausse de 1,3% des prix à l’exportation à 23,8 D/Kg par rapport à fin juin 2024(23,5 D/KG).

Les espèces les plus exportées sont les poissons (6 mille tonnes), les conserves et les semi-conserves (3,5 mille tonnes) et les crustacés (3,5 mille tonnes).

Les exportations tunisiennes des produits de la pêche se répartissent sur plus de 29 destinations.

L’Italie est le premier importateur (32%), suivie par l’Espagne (15%) et la Libye (12%).

La valeur des importations des produits de la pêche a connu une hausse de 22% à 250 MD, à fin juin 2025. Les quantités importées ont, également, augmenté de 20,2% à 36,9 mille tonnes.

De même, les prix à l’importation ont progressé de 1,5% par rapport à la même période 2024 pour se situer à 6,8 D/Kg.