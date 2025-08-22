Le tirage au sort de l’US Open 2025, dévoilé jeudi à New York, a offert des débuts abordables aux deux numéros 1 mondiaux, Jannik Sinner et Aryna Sabalenka, qui défendront leur titre à Flushing Meadows du 24 août au 7 septembre.

Champion en titre, l’Italien de 24 ans entamera son tournoi contre le Tchèque Vit Kopriva (87e mondial), tandis que la Bélarusse de 27 ans sera opposée à la Suissesse Rebeka Masarova (109e).

Les autres têtes d’affiche semblent elles aussi épargnées par le hasard du tirage. Chez les hommes, Carlos Alcaraz (N.2) affrontera l’Américain Reilly Opelka, géant de 2,11 m (66e mondial), et Alexander Zverev (N.3) sera opposé au Chilien Alejandro Tabilo (126e). Novak Djokovic (N.7), situé dans la même partie de tableau qu’Alcaraz, débutera face à l’Américain Learner Tien et pourrait retrouver l’Espagnol en demi-finale.

Chez les dames, Iga Swiatek (N.2), titrée à New York en 2022 et fraîche vainqueure de Wimbledon et Cincinnati, fera son entrée contre la Colombienne Emiliana Arango (81e). Elle pourrait croiser en demi-finale Coco Gauff (N.3), sacrée à Roland-Garros cette année. L’Américaine sera opposée dès le premier tour à Ajla Tomljanovic (84e), tandis que sa compatriote Jessica Pegula (N.4), finaliste en 2024, affrontera l’Égyptienne Maya Sherif (104e).