Le King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSHRC) de Riyad a réalisé avec succès une transplantation cardiaque sur un enfant saoudien de 7 ans, grâce à un cœur prélevé sur un donneur en état de mort cérébrale à Abou Dhabi. Cette prouesse médicale illustre la force de la coopération entre l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis dans le domaine de la santé.

L’opération a mobilisé le Centre saoudien pour la transplantation d’organes et le programme émirati HAYAT. La procédure a exigé une logistique millimétrée : prélèvement, transport aérien rapide et préparation en salle d’opération, le tout dans une fenêtre critique de cinq heures. Cette réactivité a permis de sauver un enfant atteint d’une cardiopathie congénitale avancée, pour lequel toutes les autres options thérapeutiques avaient échoué.

Ce succès s’inscrit dans le parcours d’excellence du KFSHRC, reconnu pour ses avancées inédites : première greffe cardiaque totalement robotisée, implantation de pompe cardiaque artificielle sans ouverture thoracique, et développement d’approches de chirurgie cardiaque de pointe.

Classé premier au Moyen-Orient et en Afrique du Nord et quinzième au niveau mondial parmi les centres médicaux universitaires, le KFSHRC confirme son rôle de leader régional et mondial en matière d’innovation médicale. En 2024, Brand Finance l’a désigné comme la marque de santé la plus valorisée du Royaume et de la région, et Newsweek l’a intégré à la liste des 250 meilleurs hôpitaux et des “Smart Hospitals” mondiaux pour 2025.

Cette greffe illustre non seulement les progrès technologiques et humains de la médecine dans la région, mais aussi l’importance de la coopération internationale pour sauver des vies là où chaque minute compte.