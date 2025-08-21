TUNIS, 21 août 2025 (TAP) – Le tennisman tunisien Moez Chargui (191e mondial) a rejoint le dernier carré du tournoi Challenger 4 d’Hersonissos en Grèce après s’être imposé, jeudi, en quarts face à l’Allemand Mats Rosenkranz (352e) en deux sets (7-6, 6-3).

Chargui affrontera en demies, le français Robin Bertrand (315e), tombeur du suisse Jakub Paul (293e) en trois sets (6-5, 5-7, 4-6).

Le tunisien s’était imposé en huitièmes face au Grec Pavlos Tsitsipas (960e mondial) en trois sets (4-6, 6-4, 6-2).

Il avait, rappelle-t-on, remporté le challanger de Porto, le 3 août en cours, avant d’être sacré à Monastir le 10 du même mois.