Le comité exécutif du Festival international du court métrage Panorama (Panorama international short film festival -PISFF-) a dévoilé la liste définitive des films retenus pour la 11ème édition, qui se tiendra du 2 au 7 février 2026.

Au total, 40 films provenant de 20 pays ont été sélectionnés, illustrant la diversité et la richesse du film court à l’échelle internationale.

Le comité de sélection réunissant le réalisateur Zakaria Nouri (Maroc), le scénariste et cinéaste Hady Bitar (Liban), la photographe, monteuse et jeune réalisatrice Malek Ben Dekhil (Tunisie) et le réalisateur Nicolas Jacquette (France) met en lumière une diversité de créations réparties sur quatre catégories.

Pour les courts métrages de fiction, sept films issus du Maroc, de la Tunisie, de la France, de l’Afrique du Sud, de l’Egypte et du Sénégal ont été choisis. La catégorie du court documentaire comptera six films représentant la Tunisie, la Palestine, l’Egypte, le Pakistan et l’Iran.

Dans la catégorie du court métrage d’école, dix films en provenance d’Egypte, de Tunisie, du Maroc et du Liban ont été retenus. La sélection dédiée au court métrage d’animation réunit quant à elle dix sept productions venues d’Italie, de Grèce, du Canada, des Etats-Unis, de Taiwan, de Belgique, du Danemark, du Royaume-Uni, de France, du Brésil, d’Algérie et d’Iran.

L’ouverture de ce nouveau rendez-vous dédié au format court sera avec le court-métrage fiction “Mango” de la réalisatrice égyptienne Randa Ali. Sélectionné dans la compétition officielle des courts métrages fiction lors de la 35ème édition des Journées cinématographiques de Carthage en 2024, ce film a remporté notamment une mention spéciale au Festival international du film d’Amman 2025.