Le marché boursier a aligné, mercredi, une troisième séance baissière de suite. L’indice de référence a glissé de 0,13 % à 11792,5 points, dans un modeste volume de 6,2 MD, selon l’analyse de l’intermédiaire en bourse, Tunisie Valeurs.

Le titre SOTUMAG s’est offert la meilleure performance de la séance. Dans un maigre flux de 89 mille dinars, l’action du gestionnaire du marché de gros de Bir El Kassaâ s’est envolée de 6 % à 8,360 D.

Le titre TUNISIE LEASING & FACTORING a figuré parmi les plus grands gagnants de la séance. L’action du leader du secteur du leasing en Tunisie s’est appréciée de 1,9 % à 32,4 D. La valeur a drainé un volume réduit de 102 mille dinars sur la séance.

Le titre DELICE HOLDING a terminé la séance sur une note morose. L’action du champion national des produits laitiers a reculé de 3,8 % à 12,110 D. Les échanges sur le titre ont atteint 208 mille dinars sur la séance.

Le titre CARTHAGE CEMENT a, également, été mal orienté sur la séance. L’action du cimentier a régressé de 2,1 % à 1,9 D, en alimentant le marché avec des capitaux de 1,1 MD.

Le titre SFBT a chapeauté le palmarès des volumes sur la séance. L’action du spécialiste des boissons gazeuses et alcoolisées a progressé de 0,5 % à 12,150 D, en amassant un flux bien garni de 1,8 MD.