LONDRES – Le nouveau classement mondial de l’ATP, publié ce mardi, confirme la domination de Jannik Sinner. Malgré son abandon en finale du Masters 1000 de Cincinnati, le tennisman italien conserve une avance confortable de près de 2 000 points sur son rival espagnol, Carlos Alcaraz.

De son côté, Carlos Alcaraz, fraîchement couronné à Cincinnati pour son huitième titre en Masters 1000, a creusé l’écart avec les poursuivants directs. Avant le début de l’US Open en fin de semaine, l’Espagnol est désormais à plus de 3 000 points du numéro trois mondial, l’Allemand Alexander Zverev, et à 5 000 points de l’Américain Taylor Fritz (4e).

Le top 8 du classement reste inchangé, mais quelques mouvements notables sont à souligner. Le Russe Karen Khachanov gagne trois places pour se hisser au 9e rang, aux dépens notamment du Danois Holger Rune, qui quitte le top 10 et se retrouve 11e.