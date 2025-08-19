Conçus pour les fans de Galaxy, les Buds3 FE offrent des fonctionnalités essentielles à un prix avantageux, mais avec une touche plus intelligente et plus élégante.

Samsung Electronics Co., Ltd. a annoncé aujourd’hui le lancement des Galaxy Buds3 FE, les derniers nés de la gamme Galaxy Buds. Créés dans le cadre de la mission de Samsung visant à étendre son innovation audio à un plus grand nombre de personnes, les Galaxy Buds3 FE sont conçus pour offrir des fonctionnalités haut de gamme à un prix accessible. Les Buds3 FE amènent plus d’utilisateurs dans l’écosystème Samsung Galaxy avec un design Blade emblématique, une performance audio améliorée et des capacités Galaxy AI

Les Galaxy Buds3 FE sont conçus pour offrir une expérience audio améliorée. Les améliorations significatives de la gamme Galaxy Buds s’appuient sur des innovations dans les fonctions principales, notamment Active Noise Cancelling (ANC), la qualité des appels, l’autonomie de la batterie, le confort et bien plus encore, pour permettre aux utilisateurs d’écouter où ils le souhaitent et quand ils le souhaitent et comme ils le souhaitent.

Nécessite un appareil Samsung Galaxy compatible. Les fonctions Galaxy AI de Samsung seront fournies gratuitement jusqu’à la fin de 2025 sur les appareils Samsung Galaxy pris en charge.

S’appuyant sur le fait que Samsung considère le son comme l’élément le plus essentiel de l’expérience utilisateur, les Galaxy Buds3 FE ont été conçus pour les moments de calme dans un train bondé, un appel dans une rue venteuse et la liste de lecture rythme qui alimente le chemin du retour à la maison. Avec un haut-parleur plus grand, les Buds3 FE offrent un son riche et puissant avec des basses profondes et des aigus clairs.

Le ANC réduit le bruit ambiant et crée une expérience d’écoute plus immersive. La technologie Crystal Clear Call utilise un modèle avancé d’apprentissage automatique pré-entraîné qui isole votre voix pour vous garantir des conversations claires, même dans les environnements bruyants. L’expérience d’appel est également améliorée grâce à la position ajustée du microphone, avec les microphones orientés vers la bouche de l’utilisateur afin d’optimiser la capture vocale.

La facilité d’utilisation est au cœur de la conception des Galaxy Buds3 FE, avec des commandes intuitives qui facilitent les interactions sans effort. Les utilisateurs peuvent simplement pincer la tige pour effectuer des sélections ou la faire glisser pour régler le volume. Le bouton d’appairage de l’étui de chargement facilite également la connexion de vos écouteurs entre les différents appareils Samsung Galaxy.[4] Grâce à la fonction Auto Switch, les Galaxy Buds3 FE détectent activement l’activité audio et transfèrent la connexion sans interruption pour offrir une écoute continue sur tous vos appareils Samsung Galaxy.

De plus, grâce aux fonctionnalités d’IA et au design des Buds3 FE, la mise en attente de la prochaine liste de lecture ou la traduction d’une conversation d’une langue à l’autre sont toujours accessibles à l’aide d’un simple mot ou d’une simple pression longue. Lorsque des phrases comme « Hey Google » sont prononcées, les Buds3 FE sont capables d’écouter, de comprendre et de répondre – sans écran, ni main, juste avec la voix de l’utilisateur. L’expérience est rapide, naturelle et conversationnelle, conçue pour donner l’impression de parler à un ami plutôt que d’utiliser un appareil. Les utilisateurs peuvent également consulter leur agenda quotidien ou vos e-mails sans sortir leur téléphone de

leur poche ou de leur sac. Pour la traduction ils peuvent utiliser les Buds3 FE avec l’application Galaxy AI Interpreter sur leur smartphone pour écouter un cours dans une langue étrangère ou avoir une conversation avec quelqu’un dans une autre langue.

Le Galaxy Buds3 FE Blade Design représente l’identité visuelle caractéristique de la gamme Galaxy. Avec une finition mate bicolore et des accents semi-transparents, il reflète un équilibre entre simplicité et détails expressifs pour une esthétique moderne et ludique.

Les Galaxy Buds3 FE marquent un nouveau chapitre dans l’expansion de l’expérience Galaxy. Conçus pour les utilisateurs qui recherchent des performances fiables, des fonctions intelligentes et un design élégant à un excellent rapport qualité-prix, les Galaxy Buds3 FE permettent de rejoindre l’écosystème Samsung Galaxy plus facilement que jamais. Les écouteurs offrent également une intégration transparente avec les appareils Galaxy, y compris un accès rapide aux paramètres du système et un contrôle sans application à partir de n’importe quel écran.

Pour plus d’informations sur les Galaxy Buds3 FE, visitez le site https://www.samsung.com/

À propos de Samsung Electronics Co., Ltd.

Samsung inspire le monde et façonne l’avenir avec des idées et des technologies transformatrices.

La société redéfinit les mondes des téléviseurs, des smartphones, des appareils portables, des tablettes, des appareils numériques, des systèmes réseau et de la mémoire, des systèmes LSI, des fonderies et des solutions LED.