Au cœur du sud tunisien, le Chott El Jerid s’étend comme une mer immobile, figée sous une croûte de sel qui scintille à perte de vue. Un décor que l’on croirait hors du temps. Pourtant, chaque automne depuis 28 ans, cette immensité se transforme en arène vivante : un terrain de jeu pour celles et ceux qui aiment se mesurer à plus grand qu’eux.

Le 25 octobre 2025, ils seront 450 — coureurs, randonneurs, aventuriers — à y éprouver leurs limites, ressentir l’adrénaline et inscrire leur nom dans l’histoire des Défis du Chott. Ici, la course n’est pas qu’un chronomètre : c’est une traversée sensorielle, un face à face avec un paysage qui est à la fois allié et adversaire.

Les Foulées du Monde : une tribu guidée par l’intuition

L’histoire commence dans les années 90, quand Philippe Genesio, face à l’immensité blanche, refuse de n’y voir qu’un vide. Il y perçoit un tracé invisible, une ligne d’horizon à rejoindre, une épreuve à inventer. De cette vision naissent les Foulées du Monde, une association de bénévoles passionnés, animés par un goût commun de l’effort et de la découverte.

Depuis, ils transforment chaque année cette intuition en un rendez-vous international où toutes les disciplines trouvent leur place : marathon, semi, 10 km, raids multisports, VTT, marche nordique, rollers, stages motorisés… Plus de 12 000 participants ont déjà foulé le Chott, laissant derrière eux une trace invisible mais mémorable.

Pour cette 28ᵉ édition, les parcours ont été repensés. Certains stimulent les muscles, d’autres l’orientation, tous défient la stratégie autant que l’endurance. Les 450 participants vivront chacun leur propre récit : une aventure où l’effort se transforme en récompense, et où le désert façonne les caractères autant que les corps.

Mais l’édition 2025 promet plus qu’un dossard. Les organisateurs proposent des séjours complets : vols aller-retour, hébergement, repas et un programme d’activités conçu pour vivre le désert de l’intérieur.

Entre deux épreuves, les participants peuvent explorer les oasis, déambuler dans les villages, rencontrer des artisans, s’asseoir autour d’un thé à la menthe, ou lever les yeux vers un ciel constellé d’étoiles. On repart avec des souvenirs qui ne tiennent pas seulement dans un album photo : ici, la performance sportive se mêle à la découverte culturelle et sensorielle.

Défis du Chott 2025 : courir, ressentir, se souvenir

Début septembre 2025, l’Institut français de Tunisie accueillera la conférence de presse officielle. Philippe Genesio et son équipe y dévoileront les détails des parcours, les nouveautés et les ambitions de cette édition. L’occasion de mesurer que les Défis du Chott ne sont pas seulement une compétition : ce sont des histoires qui se tissent, des rencontres qui changent les trajectoires, un projet où le sport devient un langage universel.

Chaque édition porte le même message : ici, la victoire ne se mesure pas uniquement en minutes et en secondes. Ce qui compte, c’est d’avoir osé, d’avoir ressenti, d’avoir partagé.

Ceux qui traversent le Chott repartent changés, porteurs d’un fragment de désert qui ne les quittera plus. Et à chaque édition, une page nouvelle s’ajoute à cette aventure humaine et sportive qui, depuis près de trois décennies, continue de repousser l’horizon.