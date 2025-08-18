Clôturant les festivités de la fête de la femme tunisienne, la ministre de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Seniors, Asma Jebri, a inauguré ce samedi à Djebba (gouvernorat de Béja) le premier « Espace Djebba » dédié à la formation et à la commercialisation des produits du terroir.

À cette occasion, la ministre a souligné la volonté de l’État de mettre en place des programmes et des structures favorisant l’intégration des femmes et des familles dans le tissu économique.

Elle a, par ailleurs, remis 23 accords pour la réalisation de projets, dont 16 dans le cadre du programme « Raïdet » et 7 dans le cadre du programme d’intégration des familles en situation particulière.

Pour sa part, Hanen Benzarti, chargée de des affaires de la femme au ministère, a indiqué que l’ouverture de ce nouvel espace s’inscrit à la fois dans les célébrations de la Journée nationale de la Femme 2025 et dans le cadre du programme national d’intégration économique des femmes.

Cet espace, a-t-elle précisé, assure l’accompagnement et la formation avant, pendant et après la mise en place des projets, garantissant ainsi leur pérennité.

Elle a ajouté que « l’Espace Djebba » constitue une première expérience, qui sera suivie en 2025 par la création de quatre autres espaces dans différentes régions, avant une généralisation prévue dans le cadre du plan de développement 2026-2030, en partenariat avec le ministère de l’Agriculture et l’Office national de l’artisanat.

De son côté, Farida Djebbi, présidente du groupement « Kounouz Djebba » chargé de la gestion de l’espace pour cette année, a expliqué que plus de 200 femmes bénéficieront des formations proposées, notamment dans les domaines de la distillation, de l’apiculture et de la transformation des produits locaux. Elle a précisé qu’une plateforme numérique de commercialisation sera bientôt lancée pour promouvoir les produits des femmes de Béja et, plus largement, du nord du pays.