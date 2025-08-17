CINCINNATI — L’Espagnol Carlos Alcaraz a validé son billet pour la finale du Masters 1000 de Cincinnati après une victoire convaincante face à l’Allemand Alexander Zverev (6-4, 6-3), samedi. Zverev, visiblement diminué physiquement, n’a pas été en mesure de rivaliser avec le numéro 2 mondial, qui s’est montré à la fois solide et agressif.

Cette victoire ouvre la voie à une finale très attendue entre Alcaraz et son grand rival, l’Italien Jannik Sinner, qui est le numéro 1 mondial. Sinner s’est qualifié en écartant le Français Terence Atmane en deux sets (7-6, 6-2).

Cette finale de Cincinnati sera une revanche pour Carlos Alcaraz, qui avait été battu par Sinner en juillet dernier en finale de Wimbledon. Le duel entre les deux jeunes prodiges du tennis mondial promet d’être électrique, et déterminera le vainqueur de ce prestigieux tournoi américain. Le match est prévu pour lundi.