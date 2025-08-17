La Premier League 2025/2026 débute avec un derby londonien très attendu : Chelsea reçoit Crystal Palace à Stamford Bridge dans le cadre de la 1ʳᵉ journée. Un choc qui promet du spectacle et qui permettra aux deux équipes de se jauger dès l’entame de la saison.

Les Blues, qui ont beaucoup investi ces dernières saisons, entament ce nouvel exercice avec l’objectif clair de retrouver le haut du classement et de jouer les premiers rôles en championnat. Devant leurs supporters, ils voudront lancer leur saison par une victoire convaincante.

De leur côté, les Eagles espèrent créer la surprise face à leur prestigieux voisin. Bien organisés et solides collectivement, ils n’ont rien à perdre et comptent sur leur intensité de jeu pour poser des problèmes à Chelsea.

Infos pratiques