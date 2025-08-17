La Liga 2025/2026 débute en fanfare avec une belle affiche : l’Espanyol Barcelone accueille l’Atlético de Madrid pour la 1ʳᵉ journée du championnat espagnol. Une rencontre qui s’annonce intense et déjà décisive pour lancer la saison.

De retour en Liga, l’Espanyol Barcelone ambitionne de s’installer durablement dans l’élite. Devant son public, le club catalan tentera de créer l’exploit face à un adversaire taillé pour le podium et habitué aux joutes européennes.

Toujours redoutable sous la houlette de Diego Simeone, l’Atlético de Madrid compte démarrer fort pour rester dans la course au titre face au Real Madrid et au FC Barcelone. Les Colchoneros s’appuieront sur leur solidité défensive légendaire et un secteur offensif renforcé pour imposer leur loi dès cette première journée.

Infos pratiques