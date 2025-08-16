Conçu par l’architecte italien Raffaele Contigiani et inauguré en 1973, l’Hôtel du Lac s’impose comme une icône du patrimoine architectural tunisien. Sa silhouette en pyramide inversée, posée sur 190 pieux de béton armé, illustre l’ambition moderniste de la Tunisie indépendante. L’édifice, qui comptait 416 chambres, a accueilli de nombreuses personnalités internationales et reste mondialement cité comme exemple d’architecture brutaliste, voire source d’inspiration cinématographique pour Star Wars.

De la gloire à l’abandon

Initialement propriété de l’État via la SHTT, l’hôtel connaît un déclin dans les années 1990, avant de fermer au début des années 2000. Revendu à un groupe tunisien, il passe ensuite en 2010 sous le contrôle de la Libyan Arab Foreign Investment Company (LAFICO), filiale du fonds souverain libyen, pour environ 5,2 millions d’euros. Depuis, le bâtiment reste fermé, tiraillé entre projets de démolition et promesses de réhabilitation.

« L’Hôtel du Lac n’est pas un simple bâtiment, c’est un morceau de l’identité tunisienne. »

Des projets contrariés

LAFICO avait annoncé vouloir raser l’hôtel pour construire un complexe moderne, suscitant une levée de boucliers d’associations patrimoniales tunisiennes et internationales. Face à la pression citoyenne, la Commission nationale du patrimoine et le ministère de la Culture ont acté en 2024 la préservation du bâtiment, avec un projet de restauration et d’aménagement d’un pôle touristique. Le nom du groupe Radisson a circulé comme futur exploitant, sans concrétisation.

Une polémique relancée

En août 2025, de nouvelles vidéos laissent croire que la démolition aurait débuté le 15 août, déclenchant colère et manifestations. Si LAFICO affirme qu’il ne s’agit que de travaux intérieurs en vue d’une réhabilitation, plusieurs témoignages évoquent au contraire le démontage de la structure. L’absence de communication claire des autorités entretient le doute et alimente la mobilisation citoyenne.

« La pyramide inversée du Lac est plus qu’une architecture, c’est un repère culturel. »

Un enjeu patrimonial et politique

L’affaire dépasse le cas d’un hôtel abandonné. L’Hôtel du Lac symbolise la mémoire urbaine de Tunis, le conflit entre spéculation immobilière et protection du patrimoine, ainsi que les failles de gouvernance dans la gestion des édifices modernes. Ce dossier met aussi en lumière la fragilité du patrimoine hôtelier tunisien, souvent laissé à l’abandon. La mobilisation actuelle illustre une prise de conscience culturelle et civique, appelant à concilier développement économique et préservation identitaire.