Le marché boursier a terminé la séance de jeudi, sur une note quasi-stable (+0,05 %) à 11839 points, dans un volume de 7,8 MDt.

▪ Le titre BTE s’est offert la meilleure performance de la séance. Sans faire l’objet de transactions, l’action de la banque mixte a signé une progression de 4,4 % à 4,310 Dt.

▪ Le titre ENNAKL a figuré parmi les plus grands gagnants de la séance. L’action du concessionnaire automobile a inscrit une hausse de 3 % à 13,900 Dt.

▪ Le titre CIL s’est placé en lanterne rouge du TUNINDEX. L’action du leaseur indépendant a dévissé de –4 % à 25,600 Dt. Les échanges sur le titre ont été très faibles, se montant à 11 mille dinars.

▪ Le titre UNIMED a figuré parmi les plus fortes baisses de la séance. L’action du fleuron national des produits stériles a reculé de –3,2 % à 9,100 Dt. Valeur la plus dynamique de la séance, UNIMED a alimenté le marché avec des capitaux de 5,5 MDt.