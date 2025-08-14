Du 20 au 22 août 2025, le centre d’art B7L9 Art à La Marsa accueillera les concerts du Festival de Jazz et des musiques actuelles “Jazz à Carthage” dans le cadre de GrassrEUts, un projet européen promouvant la diversité culturelle, le dialogue interculturel et la visibilité des artistes de différentes nationalités.

Pendant trois jours, le public sera plongé dans l’univers du jazz contemporain, avec des choix artistiques innovants et un programme articulé autour de cinq univers, cinq voix et cinq styles musicaux.

Parmi 39 candidatures, les cinq projets sélectionnés se succèderont sur scène, offrant un mélange unique de créativité et de liberté musicale. Jazz, expérimentations sonores et rythmes inédits se rencontreront pour célébrer l’audace et la créativité de la nouvelle génération d’artistes.

Soudeni proposera une fusion audacieuse de pop, disco, funk, pop onirique et influences arabes et tunisiennes traditionnelles. Le duo Nesrine et Wael Jabeur, incarnant une nouvelle génération d’artistes arabes prêts à l’export, présentera “Aurora Live Project–Jazz”. “Midnight Pin” apportera son énergie rock alternative, tandis qu’”Illbucks” mêlera hip-hop contemporain, jazz et blues. Enfin, le duo tunisien Yuma, formé par Sabrine Jenhani et Ramy Zoghlami, se produira avec son style indie folk, alliant poésie en dialecte tunisien et mélodies épurées.

Les concerts seront accessibles en direct au B7L9 ou en streaming via l’application GrassrEUts. A l’issue du vote, les deux lauréats rejoindront les grandes scènes européennes en 2026, notamment au Portugal, en Serbie et en Hongrie.

Espace de dialogue artistique, de liberté créative et de rencontre où artistes, jury international, professionnels du secteur et spectateurs construisent ensemble une scène tournée vers l’avenir, Tunisie 2025 est un concours indépendant qui mise sur la nouveauté et la liberté de création: pas de folklore figé ni de vitrines institutionnelles. L’objectif est de créer une véritable plateforme de diffusion et de visibilité, en lien avec les scènes européennes, pour accompagner l’émergence de nouveaux talents prêts à faire entendre leur voix au-delà des frontières.