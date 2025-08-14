Le président de la République, Kais Saïed, a effectué, mercredi, 13 août 2025, une visite à la délégation de Sejnane dans le gouvernorat de Bizerte.

Lors de cette visite, le chef de l’Etat s’est entretenu avec plusieurs femmes et jeunes filles qui continuent de perpétuer la poterie, cet héritage artisanal ancestral, de génération en génération, depuis l’époque capsienne et qui ont réussi à préserver ce savoir-faire unique avant qu’il ne soit reconnu par l’UNESCO comme étant un patrimoine mondial immatériel de l’humanité.

La visite du chef de l’Etat survient à l’occasion de la célébration de la fête nationale de la femme et de la commémoration du 69e anniversaire de la promulgation du code du statut personnel, cite un communiqué de la présidence de la République.

Lors de cette visite, le chef de l’État a eu l’occasion d’écouter aux préoccupations des citoyens de la région, dont notamment, celles relatives à l’avenir du village artisanal dont une partie a été achevée avant de s’effondrer peu de temps après sa construction malgré les fonds alloués à ce projet.

Le chef de l’Etat a, en outre, saisi l’occasion pour évoquer le dossier de la zone industrielle où aucun projet n’a pu voir le jour jusqu’à présent en raison de la corruption qui a entaché le processus de sa création.

Le président Saïed s’est par ailleurs enquis de la situation des pistes vicinales dans la région avant de prendre connaissance des problèmes à l’origine de la marche défectueuse dont souffrent nombre de services publics.