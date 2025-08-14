La Tunisie renforce son appui aux sociétés communautaires, structures à vocation économique et sociale. La secrétaire d’État chargée du dossier, Hassna Jeballah, a annoncé un ensemble de mesures destinées à améliorer leur financement, leur encadrement et leur formation. Une révision de la loi n°21 de 1995 sur les terres domaniales est en préparation, ce qui permettrait à plus de 144 sociétés d’entrer rapidement en activité une fois le texte adopté.

Un financement revu à la hausse

Lors d’une séance de travail à Kébili, Jeballah a précisé que le décret gouvernemental n°542 sera activé pour relever le plafond de financement de 300 000 à 1 million de dinars. Cet ajustement vise à offrir davantage de moyens pour le démarrage ou l’expansion des projets. Elle a aussi souligné la volonté de lever les obstacles fonciers par une meilleure gouvernance à tous les échelons.

Une progression spectaculaire

Le nombre de sociétés communautaires actives est passé de 4 en septembre 2024 à 50 aujourd’hui. De même, 250 entreprises disposent désormais d’un identifiant fiscal, contre 79 seulement un an plus tôt. Le prochain projet de loi de finances inclura des dispositions pour faciliter l’accès au crédit, diversifier les ressources et créer des emplois décents dans une logique de durabilité.

Simplification et inclusion

Parmi les annonces : suppression de certaines pièces administratives, optimisation de la plateforme numérique et recherche de nouvelles lignes de financement. En visite à la société “Raïdattes” à Douz, Jeballah a rendu hommage à l’entrepreneuriat féminin et a promis un soutien à la participation à des salons nationaux et internationaux, afin de valoriser les produits artisanaux locaux.

À Kébili, on compte actuellement 9 sociétés communautaires créées, une en cours de constitution et 16 projets en préparation.