La Direction générale de la Douane annonce le recrutement de cent (100) officiers parmi les candidats titulaires d’une licence (système LMD), d’une maîtrise ou d’un diplôme équivalent, remplissant les conditions suivantes :

Être de nationalité tunisienne.

Être célibataire.

Jouir de ses droits civiques et présenter une bonne moralité.

Répondre aux conditions physiques et mentales permettant d’exercer ses fonctions sur l’ensemble du territoire, de jour comme de nuit.

Avoir une acuité visuelle égale ou supérieure à 20/15 pour les deux yeux, avant correction.

Mesurer au minimum 1,70 m pour les hommes et 1,65 m pour les femmes.

Être âgé de 27 ans au plus au 1er janvier 2025.

Répartition des postes par spécialité :

Informatique : 8 postes

Droit : 14 postes

Économie et gestion : 42 postes

Comptabilité et finance : 30 postes

Éducation physique : 2 postes

Langue anglaise : 4 postes

Dossier de candidature – première étape

Formulaire de candidature à remplir, valider et imprimer obligatoirement sur le site : concours.douane.gov.tn

Demande manuscrite adressée à Mme la Ministre des Finances, précisant la spécialité choisie

Copie de la carte d’identité nationale

Copie du diplôme requis (ou équivalent pour les diplômes étrangers)

Extrait de naissance datant de moins de trois mois

Quatre enveloppes timbrées portant l’adresse complète du candidat et affranchies en recommandé

Pour les candidats dépassant la limite d’âge, joindre une attestation de services civils effectifs ou une attestation d’inscription comme demandeur d’emploi datant de moins de trois mois, afin de déduire la durée correspondante de l’âge légal maximum.

Documents à fournir après admission définitive :

Trois extraits de naissance originaux (moins de trois mois)

Copie certifiée conforme du diplôme, accompagnée pour les diplômes étrangers d’une attestation d’équivalence

Trois copies de la carte d’identité nationale

Quatre photos d’identité

Bulletin n°3 du casier judiciaire

Modalités et calendrier :