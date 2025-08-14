La Direction générale de la Douane annonce le recrutement de cent (100) officiers parmi les candidats titulaires d’une licence (système LMD), d’une maîtrise ou d’un diplôme équivalent, remplissant les conditions suivantes :
-
Être de nationalité tunisienne.
-
Être célibataire.
-
Jouir de ses droits civiques et présenter une bonne moralité.
-
Répondre aux conditions physiques et mentales permettant d’exercer ses fonctions sur l’ensemble du territoire, de jour comme de nuit.
-
Avoir une acuité visuelle égale ou supérieure à 20/15 pour les deux yeux, avant correction.
-
Mesurer au minimum 1,70 m pour les hommes et 1,65 m pour les femmes.
-
Être âgé de 27 ans au plus au 1er janvier 2025.
Répartition des postes par spécialité :
-
Informatique : 8 postes
-
Droit : 14 postes
-
Économie et gestion : 42 postes
-
Comptabilité et finance : 30 postes
-
Éducation physique : 2 postes
-
Langue anglaise : 4 postes
Dossier de candidature – première étape
-
Formulaire de candidature à remplir, valider et imprimer obligatoirement sur le site : concours.douane.gov.tn
-
Demande manuscrite adressée à Mme la Ministre des Finances, précisant la spécialité choisie
-
Copie de la carte d’identité nationale
-
Copie du diplôme requis (ou équivalent pour les diplômes étrangers)
-
Extrait de naissance datant de moins de trois mois
-
Quatre enveloppes timbrées portant l’adresse complète du candidat et affranchies en recommandé
Pour les candidats dépassant la limite d’âge, joindre une attestation de services civils effectifs ou une attestation d’inscription comme demandeur d’emploi datant de moins de trois mois, afin de déduire la durée correspondante de l’âge légal maximum.
Documents à fournir après admission définitive :
-
Trois extraits de naissance originaux (moins de trois mois)
-
Copie certifiée conforme du diplôme, accompagnée pour les diplômes étrangers d’une attestation d’équivalence
-
Trois copies de la carte d’identité nationale
-
Quatre photos d’identité
-
Bulletin n°3 du casier judiciaire
Modalités et calendrier :
-
Les candidatures doivent être envoyées par courrier recommandé à l’adresse :
Direction générale de la Douane – Direction du Recrutement et de la Formation – Rue de Carthage, Lafayette, Tunis 1002, avec la mention « Recrutement d’officiers de douane 2025 » sur l’enveloppe.
-
Début des candidatures : 11 août 2025.
-
Le formulaire en ligne doit impérativement être rempli et imprimé dès le 11 août 2025.
-
Date limite de réception des dossiers : 22 août 2025. Tout dossier incomplet ou envoyé hors délai sera rejeté.
-
Les épreuves écrites se tiendront le 29 septembre 2025 et les jours suivants.
-
Le suivi des étapes du concours et des résultats se fera sur le site officiel : concours.douane.gov.tn