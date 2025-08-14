Le Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens de Tunisie (CNOPT) a annoncé le lancement de la plateforme intelligente “GeoSync” qui optimise la gestion des tableaux de garde et facilite l’accès des citoyens aux pharmacies de garde.

Selon un communiqué publié mardi sur sa page officielle, le CNOPT précise que cette nouvelle plateforme permet de localiser avec précision toutes les pharmacies sur la carte nationale, d’optimiser la création et la gestion des tableaux de garde et de simplifier l’accès des citoyens aux pharmacies de garde.

Le CNOPT appelle les pharmaciens à adhérer à cette plateforme pour enregistrer la position de leurs officines à travers le lien medicapp.tn/cnoptLocalisation.