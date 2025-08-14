Après six ans d’absence, le Festival national du court-métrage professionnel “Tunis Tout Court” revient pour sa 13ème édition, qui se tiendra du 3 au 5 octobre 2025 à la Maison de la culture Ibn Rachiq à Tunis.

Organisé par l’Association Tunisienne pour la Promotion de la Critique Cinématographique (ATPCC), représentant tunisien de la Fédération Internationale de la Presse Cinématographique (FIPRESCI), en partenariat avec le Centre National du Cinéma et de l’Image (CNCI) et la Maison de la Culture Ibn Rachiq, ce nouveau rendez-vous cinématographique célèbre cette année le 20ᵉ anniversaire du festival dédié au court-métrage tunisien professionnel.

“Tunis Tout Court” se veut une vitrine de la création cinématographique tunisienne contemporaine, particulièrement pour les œuvres courtes, qui jouent un rôle essentiel dans l’innovation cinématographique et la découverte de nouveaux talents. Il œuvre à offrir une reconnaissance critique fondamentale pour la visibilité des œuvres et de leurs auteurs.

Dans ce contexte, un appel à films est lancé. La date limite d’envoi des candidatures est fixée au 25 août 2025 à minuit. L’ATPCC mentionne que les films doivent être inscrits obligatoirement sur : https://forms.gle/Rh1pA8HxtxnNH6Py8