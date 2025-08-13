TUNIS – Après un début de journée ensoleillé, le temps va se gâter ce mercredi 13 août sur la plupart des régions tunisiennes. Selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM), des nuages se feront de plus en plus nombreux au fil de l’après-midi, annonçant l’arrivée de cellules orageuses.

Ces orages seront accompagnés de pluies, parfois intenses, et de chutes de grêle localisées. Côté vents, ils souffleront du secteur nord au nord du pays, et du secteur est au centre et au sud, avec une force faible à modérée (15 à 30 km/h). Des rafales pouvant dépasser 70 km/h sont toutefois attendues sous l’orage.

La vigilance est également de mise en mer. Les conditions y seront peu agitées à calmes sur la plupart des côtes, mais la mer deviendra houleuse dans le Golfe de Tunis.

Malgré cette dégradation du temps, les températures resteront estivales. Les maximales atteindront 29 à 34 degrés Celsius sur les hauteurs et les zones côtières, et grimperont jusqu’à 35 à 39 degrés dans les autres régions.