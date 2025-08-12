New York, 12 août 2025 — La Fondation des Nations Unies, l’Envoyé de l’Union africaine pour la jeunesse et l’ONG The Elders, en partenariat avec Global Dispatches, lancent Future of Africa, un podcast qui met en lumière les voix des jeunes Africains dans les discussions internationales.

Présentée par la Kényane Adelle Onyango et le journaliste Mark Leon Goldberg, cette série limitée combine récits personnels et dialogues politiques entre jeunes acteurs du changement et leaders mondiaux. Objectif : humaniser les grands enjeux et proposer des solutions concrètes aux défis du continent et de la planète.

Les thèmes abordés vont de la justice climatique au financement du développement, en passant par la gouvernance démocratique, l’éducation, le rôle des femmes et la santé publique. Harshani Dharmadasa, de la Fondation ONU, souligne que l’Afrique, plus jeune continent au monde, « détient la clé pour façonner l’avenir global ».

Chaque épisode associe voix émergentes et figures influentes, dans un format non scénarisé favorisant les idées novatrices. Parmi les invités : Juan Manuel Santos, prix Nobel de la paix, Serigne Mbaye Thiam, ministre de l’Éducation du Sénégal, ou encore Graça Machel, cofondatrice de The Elders.

Saison 1 : 7 épisodes thématiques

Rôle de l’Afrique sur la scène mondiale

Nexus climat, paix et sécurité

Partenariats mondiaux et financement

Déficit de confiance dans les institutions

Éduquer la prochaine génération

Les femmes en plein essor

Vaccins, progrès, potentiel

Disponible sur Spotify, Apple Podcasts et autres plateformes, Future of Africa incarne un nouveau modèle de dialogue intergénérationnel et intercontinental, intégrant la jeunesse africaine dans les décisions multilatérales.

Ce projet s’inscrit dans le cadre du Panel du Futur de l’Union africaine, qui vise à rapprocher l’énergie et les idées des jeunes des institutions façonnant l’avenir du continent et du monde.