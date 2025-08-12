Le projet Costa Coralis, prévu sur 140 hectares à Tabarka (Jendouba), pourrait transformer la ville en pôle touristique majeur. Porté par la société Hayfa pour le développement et l’investissement, il a déjà suscité l’intérêt d’investisseurs locaux et étrangers, selon Saadallah Khalfaoui, membre du conseil d’administration. Deloitte estime qu’il pourrait créer plus de 12 000 emplois.

En attendant les autorisations définitives des ministères concernés, un projet pilote de 7 hectares a été lancé face à l’hôtel La Cigale. Doté d’un capital de 5,5 milliards de dinars, il prévoit un hôtel haut de gamme, des espaces commerciaux et culturels, et des infrastructures de congrès et de cinéma pour dynamiser la ville toute l’année.

Costa Coralis vise à combler les faiblesses structurelles de Tabarka – capacité hôtelière limitée (5 000 lits) et aéroport sous-utilisé – à travers cinq pôles : portuaire, santé, commerce, loisirs et immobilier, renforçant ainsi son attractivité au-delà de la saison estivale.