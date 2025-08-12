Dans le cadre de lâ€™initiative internationale “Le Pacte Bleu” lancÃ©e par le Groupe QNB, QNB Tunisia a organisÃ© une sÃ©rie dâ€™activitÃ©s de sensibilisation Ã lâ€™importance de la protection de lâ€™environnement marin, dÃ©diÃ©es aux enfants des collaborateurs de la banque.

PlacÃ©e sous le thÃ¨meÂ “Les Petits Gardiens de la Mer”, cette action vise Ã Ã©veiller dÃ¨s le plus jeune Ã¢ge une conscience Ã©cologique, Ã travers des ateliers ludiques et crÃ©atifs conÃ§us pour stimuler lâ€™imagination des enfants tout en les sensibilisant aux enjeux environnementaux marins.

EncadrÃ©s par des spÃ©cialistes de lâ€™associationÂ “Abysse PlongÃ©e”, les enfants ont participÃ© Ã des activitÃ©s Ã©ducatives et artistiques, rÃ©alisant de magnifiques Å“uvres inspirÃ©es du monde marin. Ces moments de partage ont permis dâ€™explorer, de maniÃ¨re pÃ©dagogique, les dÃ©fis liÃ©s Ã la prÃ©servation des ocÃ©ans et Ã la protection de la biodiversitÃ© marine.

Le point fort de l’Ã©vÃ©nement fut laÂ signature symbolique du Pacte BleuÂ par les enfants, marquant leur engagement Ã adopter des gestes simples mais significatifs pour la sauvegarde de lâ€™environnement marin. Par ce geste, ils deviennent de vÃ©ritablesÂ ambassadeurs de demain, porteurs dâ€™un message fort en faveur de la planÃ¨te.

