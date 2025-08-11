La 32ᵉ édition du Festival national d’El Aïn pour le développement et la culture de Métouia se tiendra du 12 au 18 août avec un programme culturel, artistique et sportif riche et varié, composé d’animations, de concours, ainsi que des activités récréatives pour enfants prévues dans plusieurs espaces de la ville.

“L’objectif de cette édition est de dynamiser la région et d’attirer le public local et celui des régions voisines, tout en attirant les natifs de la ville venus de l’étranger pour l’été ” a déclaré à l’agence TAP, Abdessatar Chérif, directeur du festival.

Les festivités démarrent avec la Foire de l’artisanat organisée en collaboration avec l’Office National de l’Artisanat (ONTT) à l’école Mohamed Kheireddine Bouain.

Le 12 août

17 h : Spectacle d’ouverture du festival, à la place Bennour, avec un programme d’animation des rues de la ville avec à l’affiche des majorettes, des spectacles équestres et de marionnettes géantes, la prestation de la Troupe El Ayadi El Matmati, des démonstrations de gymnastique, un défilé de l’Association des sports individuels de Métouia, une programmation poétique, un feu d’artifices et un spectacle de dressage de serpents.

18h : Épopée du patrimoine de Métouia consacrée à la militante Chérifa Fayech, figure de la lutte contre la colonisation française “La Chérifa”, mise en scène de Boutheina Mahmoud, interprétée par un groupe de jeunes de la région avec la participation de la grande artiste Dalila Meftahi,, musique de Kais Ezzaïri, à la place Bennour.

Le 13 août

09 h : lancement des Tournois de football au stade Maracana, en hommage au joueur de l’Union Sportive de Métouia, feu Jamel Brik.

16 h : Soirée récréative pour enfants avec les Jeux Sans Frontières, devant le siège de l’Association Jeunesse Sans Frontières.

22h : Soirée avec le spectacle de Zina Saad et Najwa Omar à la place El-Maya.

Le 14 août

09 h : Poursuite des tournois de football au stade Maracana, suivis d’un match amical entre les anciens du Club Avenir de Gabès et l’Union Sportive de Métouia, en hommage à l’ancien joueur de l’Union Sportive de Métouia, feu Jamel Brik.

16 h : Soirée récréative sous forme d’ateliers variés, organisée dans l’espace de l’exposition de l’artisanat traditionnel, animée par la Maison de la culture de Métouia.

22h : Soirée rap avec Sanfara au théâtre de plein air de Métouia.

Le 15 août

10h : Journée de sensibilisation et de prévention contre la drogue, en partenariat avec la Maison des jeunes de Métouia ayant pour thème “Je t’informe, et toi, sois responsable”.

22 h : Soirée avec Walid Salhi au théâtre de plein air de Métouia.

Le 16 août

9h : Lancement du tournoi d’échecs en partenariat avec le Club d’échecs de Métouia à la maison des jeunes.

17h : Hommage, à l’école Habib Bourguiba, à la Personnalité du festival Yahya Mohamed (1931-2017), auteur d’articles, de nouvelles, de romans et de pièces de théâtre. Il a mené des études et des recherches en histoire et en littérature, suivi d’un autre hommage aux lauréats des concours et aux élèves les plus brillants dans les examens nationaux.

17 août 2025

09 h : Lancement d’un tournoi de pétanque et hommage à l’un des fondateurs de l’association à la Bennour à feu Fathi Ben Salah, fondateur de l’association de Pétanque de Métouia.

22 h : Spectacle du trio Afef Salem, Aymen Ghazal et Mahmoud Fallah au théâtre de plein air de Métouia.

Le 18 août

22 h : Pièce de théâtre ‘Big Bossa” avec Wajiha Jendoubi au théâtre de plein air de Métouia (Soirée de clôture).