Une séance de travail s’est tenue, vendredi, au siège du gouvernorat de Bizerte, pour faire le point sur l’avancement du projet de réhabilitation du service de gynécologie-obstétrique de l’hôpital régional.

Lors de la réunion, les responsables techniques présents ont souligné que les travaux de génie civil et d’installation du réseau électrique et des systèmes de climatisation et de chauffage au niveau du rez-de-chaussée et du premier étage du bâtiment sont réalisés à 90%.

Par ailleurs, l’aménagement du sous-sol a atteint un avancement de 70% alors que la rénovation logistique et énergétique sera achevée, d’ici fin août 2025, d’après la même source.

A cet égard, les travaux d’aménagement général des voiries et des différents réseaux à l’intérieur de l’hôpital avancent à un rythme soutenu, parallèlement au programme d’aménagement des abords extérieurs.