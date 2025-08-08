À l’occasion de BIGTECH AFRICA 2025, la Chambre de Commerce Tuniso-Coréenne (TKCC) organise une session spéciale le 10 septembre 2025, de 11h à 12h (CET), au Parc des Expositions du Kram, Tunis.

Objectif : ouvrir un espace de dialogue entre deux régions dynamiques – l’Afrique du Nord et l’Asie de l’Est – autour de l’innovation, de l’investissement et des nouvelles routes de croissance.

Tunis et Séoul : deux hubs pour les ambitions globales

Organisée par la TKCC, cette session réunira des intervenants de haut niveau pour explorer comment :

Tunis peut servir de plateforme de lancement stratégique pour l’innovation coréenne, visant les marchés africains et européens ;

Séoul peut devenir une porte d’entrée naturelle pour les startups africaines souhaitant s’implanter en Asie du Sud-Est.

L’événement s’inscrit dans un momentum bilatéral fort, où les échanges technologiques, les talents et les opportunités d’expansion trouvent un terrain fertile de part et d’autre.

🎫 Inscrivez-vous dès maintenant pour assister en présentiel ou recevoir le lien de diffusion en direct :

👉 https://shorturl.at/PsT9B

🌐 Inscription générale à BIGTECH AFRICA :

👉 https://lnkd.in/dFMB6gga