La sensation canadienne Victoria Mboko, âgée de 18 ans et 85e mondiale, a réussi l’exploit de remporter l’Open du Canada, un tournoi WTA 1000, son premier titre sur le circuit principal jeudi à Montréal.

Mboko, encore 350e mondiale fin 2024, a dominé l’ex-N.1 mondiale japonaise Naomi Osaka (27 ans, 49e mondiale) 2-6, 6-4, 6-1, qui a semblé complètement baisser les bras en cours de rencontre.

Portée par un public conquis par “Vicky”, Mboko a conclu avec un trophée son tournoi fou qui l’a vu dominer quatre joueuses ayant déjà remporté au moins un tournoi du Grand Chelem, dont Osaka, quatre fois titrée en tournoi majeur.

Mboko réussit une grande année 2025 (quatre autres tournois gagnés sur le circuit secondaire, 3e tour à Roland-Garros) et fera son entrée parmi les 30 meilleures joueuses du monde dès vendredi.

Née aux Etats-Unis de parents ayant quitté en 1999 la République démocratique du Congo, Victoria Mboko a grandi au Canada. Quatrième de sa fratrie à attraper une raquette de tennis, dès l’âge de trois ans, elle a progressé avec pour modèle Serena Williams.

Mboko, entraînée notamment par la Française Nathalie Tauziat, ex-N.3 mondiale, a éliminé lors de son parcours à Montréal la N.2 mondiale américaine Coco Gauff en 8e de finale.

Jeudi, face à Osaka, la jeune Canadienne a eu du mal à trouver le rythme, commettant 22 fautes directes dès la première manche, et de nombreuses doubles fautes tout au long de la rencontre.

Osaka, qui semblait avoir le match en main après une première manche très solide, a montré des signes de nervosité à partir du 2e set et s’est mise à commettre de nombreuses fautes, semblant lâcher complètement la partie.

La Japonaise, qui avait fait état par le passé de problèmes de santé mentale, retrouvait la finale d’un tournoi de ce niveau pour la première fois depuis son retour de maternité début 2024.

Elle n’a plus remporté de tournoi depuis l’Open d’Australie en janvier 2021.