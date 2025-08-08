Malgré un environnement économique encore incertain, les entreprises cotées à la Bourse de Tunis affichent une croissance solide au premier semestre 2025. Le revenu global atteint 12,8 milliards de dinars, en hausse de 5,9 % par rapport à la même période en 2024, selon les données publiées par la BVMT.

Une majorité d’entreprises en croissance

Sur les 70 sociétés cotées, 50 ont publié leurs indicateurs d’activité au 30 juin 2025. Parmi elles, 71 % enregistrent une hausse de revenus. Le Tunindex20, regroupant les 20 valeurs phares de la cote, concentre à lui seul 62 % du revenu global, soit 7,9 milliards de dinars (+4,8 % sur un an).

Le secteur financier reste moteur

Les 12 banques cotées ont généré un Produit Net Bancaire cumulé de 3,65 milliards de dinars, soit une hausse de 4,8 %. Le segment du leasing, avec 7 sociétés cotées, progresse de 6,2 %, atteignant 286 millions de dinars. Quant aux assurances, elles enregistrent une hausse de 7,1 % avec 896 millions de dinars de primes émises.

Au total, les 28 sociétés du secteur financier génèrent 4,86 milliards de dinars (+5,2 %), consolidant leur poids dominant sur le marché boursier tunisien.

Consommation : l’agroalimentaire stable, l’automobile en plein essor

Dans le secteur des biens de consommation, les trois grands groupes agroalimentaires — Poulina Group Holding, Délice Holding et SFBT — voient leur revenu progresser de 3,6 %, à 3,07 milliards de dinars. Les concessionnaires automobiles (hors UADH) affichent une croissance spectaculaire de 20,6 %, avec un chiffre d’affaires global de 743 millions de dinars, contre 616 millions un an plus tôt.

Distribution et grande consommation en hausse

Dans les services aux consommateurs, la grande distribution tire son épingle du jeu. Les deux enseignes cotées, Monoprix et Magasin Général, cumulent 934 millions de dinars de chiffre d’affaires (+12,8 % sur un an). Cette tendance confirme le rebond progressif de la consommation intérieure.

Technologie, énergie, chimie : les nouveaux moteurs de croissance

Sept des neuf secteurs analysés affichent des performances positives. Le secteur technologique enregistre la plus forte progression avec +23,3 %, suivi du pétrole et gaz (+21,9 %), des matériaux de base (+21,0 %) et de la chimie (+34,3 %).

Du côté des sous-secteurs, les plus fortes hausses concernent :

la chimie : +34,3 %,

les matières premières : +14,8 %,

la distribution : +14,5 %.

Un secteur en recul : le BTP en souffrance

Le seul secteur en net repli est celui du Bâtiment et Matériaux de construction, qui affiche une baisse de revenus de 5 %. Ce recul reflète les difficultés persistantes du secteur immobilier, de l’investissement public et du marché des matériaux.

Les champions du semestre

Les plus fortes hausses de revenus sont à mettre au crédit de :

ARTES : +52,7 %,

NEW BODY LINE : +52,4 %,

STA : +45,9 %,

ICF : +45,6 %,

CITY CARS : +34,3 %.

Les plus fortes baisses

À l’inverse, certains acteurs enregistrent des contre-performances marquées :

SIMPAR : -75,8 %,

TUNINVEST SICAR : -71,4 %,

SOTETEL : -29,7 %,

CELLCOM : -17,6 %,

CARTHAGE CEMENT : -13,8 %.

Indices boursiers en progression

La dynamique des revenus s’est reflétée dans les performances du marché boursier :

TUNINDEX : +16,31 % sur le semestre (contre +11,15 % en 2024),

TUNINDEX20 : +18,80 % (contre +14,22 % un an plus tôt).

Dix des douze indices sectoriels sont également dans le vert, avec notamment :