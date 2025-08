Le Conseil du Marché Financier (CMF) a déclaré recevable, le 6 août 2025, une Offre Publique d’Achat Simplifiée (OPA) initiée par la société Partner Investment SARL, agissant de concert avec Founders Capital Partners. Cette opération vise à acquérir les 12,28% du capital de la Société Immobilière Tuniso-Saoudienne (SITS) non encore détenus par le groupe initiateur.

Objectif : retrait de la cote

Partner Investment détient actuellement 87,72% du capital de SITS, soit 13 683 716 actions. L’offre porte sur les 1 916 284 actions restantes, au prix unitaire de 3,000 dinars. L’objectif affiché est d’atteindre au moins 95% du capital, seuil nécessaire pour lancer une Offre Publique de Retrait et ainsi retirer la société de la cote.

Évaluation financière rigoureuse

L’offre a été présentée par la société MAC SA, intermédiaire en Bourse, qui a également réalisé l’évaluation financière. Celle-ci repose sur quatre méthodes : Discounted Cash Flow (DCF), rentabilité, multiples boursiers, et valorisation moyenne. Le chiffre d’affaires de SITS est prévu en forte croissance, passant de 5 MDT en 2024 à 14,2 MDT en 2029, grâce aux projets immobiliers Zahret Soukra 1 et 2, et Luxoria à Carthage. Le résultat net est projeté à 2,7 MDT en 2029.

Le coût moyen pondéré du capital (WACC) est estimé à 13,78%, avec un coût des fonds propres à 14,59%.

Aucun changement stratégique prévu

Partner Investment n’envisage pas de modifier les politiques industrielle, financière ou sociale de la société. L’OPA sera valable du 11 août au 9 septembre 2025. La cotation des actions SITS reprendra le 11 août. À l’issue de l’opération, si le seuil de 95% est atteint, une OPR pourrait suivre.

SITS en bref

Créée en 1985, la SITS est spécialisée dans la promotion immobilière. Elle compte 375 actionnaires au 29 juillet 2025. Son conseil d’administration regroupe des représentants de Partner Investment, Founders Capital, Poulina Group Holding, entre autres.