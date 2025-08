La Tunisie et la Ligue des États arabes ont réaffirmé leur engagement à renforcer les activités du Centre de la Ligue à Tunis, lors d’une rencontre mardi entre le secrétaire d’État tunisien aux Affaires étrangères, Mohamed Ben Ayed, et le secrétaire général adjoint et chef du département des Affaires administratives et financières de la Ligue des États arabes, Mohammed Saleh Al-Ojairi.

Mohamed Ben Ayed a souligné l’importance d’une coordination bilatérale accrue pour développer les activités du Centre à Tunis, notamment à l’occasion du 80ᵉ anniversaire de la création de la Ligue des États arabes. Il a insisté sur la nécessité de préserver le prestige de l’organisation panarabe, particulièrement en cette année commémorative.

Il a également réitéré l’engagement de la Tunisie à offrir des conditions optimales aux institutions arabes basées sur son territoire.

Mohammed Saleh Al-Ojairi a exprimé la gratitude de la Ligue des États arabes envers la Tunisie pour ses efforts visant à faciliter le fonctionnement du Centre de Tunis et des autres organisations spécialisées établies à Tunis.