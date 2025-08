Plus de 10 000 hôtels européens ont lancé, lundi, une action juridique collective contre la plateforme de réservation Booking.com, basée à Amsterdam, afin d’obtenir réparation pour les pertes causées par l’utilisation des clauses ”meilleur prix’’.

Ces clauses interdisaient aux hôtels de proposer des chambres à un tarif inférieur sur leur propre site internet. Le principe visait à empêcher les clients de réserver directement sur le site de l’hôtel après l’avoir trouvé sur Booking.com.

Selon des médias néerlandais, les hôtels invoquent un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, daté du 19 septembre 2024, qui stipule que la clause ‘’meilleur prix’’ est illégale. La Cour de justice avait estimé que de telles plateformes pouvaient fonctionner sans règles de ce genre.

Suite à l’adoption de la loi européenne sur les marchés numériques de 2024, Booking.com a supprimé ces clauses en Europe.

“Les hôteliers européens souffrent depuis longtemps de conditions injustes et de coûts excessifs”, a déclaré Alexandros Vassilikos, président de l’association du secteur hôtelier HOTREC.

L’objectif de cette action collective, soutenue par plus de 30 associations hôtelières nationales, est d’obtenir une indemnisation pour les dommages subis entre 2004 et 2024. Elle sera traitée par un tribunal néerlandais et coordonnée par la fondation Hôtel Claims Alliance.