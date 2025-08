Les investisseurs publics chinois sont en train de mener une percée multiforme en Tunisie. Après des investissements lourds (pont fixe de Bizerte, rachat de cimenterie, réhabilitation du stade d’El Menzah…), les Chinois commencent à manifester de l’intérêt pour l’importation de produits du terroir du pays.

Une délégation de haut niveau à Tunis

Une délégation chinoise de haut niveau représentant le groupe Yuhan Yingluo Services, l’une des principales institutions chinoises spécialisées dans le commerce international, conduite par le PDG du groupe, Axi Bayawei, vient d’explorer (fin juillet 2025), lors d’une rencontre avec les premiers responsables des structures d’appui à l’exportation et à l’investissement extérieur, les opportunités d’investissement et d’échanges commerciaux (importation de produits tunisiens).

Un conglomérat à l’envergure internationale

Le groupe chinois, rattaché à l’un des plus grands conglomérats publics de Chine, est spécialisé dans le commerce international, les opérations logistiques aériennes et maritimes, ainsi que divers services économiques, dont des pavillons commerciaux internationaux regroupant des produits de plus de 50 pays, dont la Tunisie.

Un potentiel d’exportation sous-exploité

Les estimations font état de l’existence de plus de 214 millions de dollars d’opportunités d’exportation inexploitées vers la Chine, dont 20 millions pour l’huile d’olive, 15 millions pour les produits de la mer, et 2,5 millions pour les dattes, confirmant les perspectives significatives de réduction du déficit commercial et de renforcement des échanges entre les deux pays.

Le marché asiatique en alternative au marché américain

Avec la décision du 3ᵉ importateur de l’huile d’olive tunisienne, les États-Unis, d’augmenter les droits de douane perçus sur les produits tunisiens, le marché chinois, et plus généralement, le marché asiatique (japonais, sud-coréen, indonésien…), se positionne comme une alternative sérieuse pour remplacer le marché américain mais également pour réduire la forte dépendance au marché européen.

Une dynamique commerciale croissante

À noter que les échanges commerciaux entre la Tunisie et la Chine ont atteint 9,2 milliards de dinars tunisiens en 2024, soit une croissance de 8 % par rapport à 2023.

ABS