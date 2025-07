La Banque de Tunisie et des Émirats (BTE) continue de renforcer sa position sur le marché bancaire tunisien. À la clôture du premier semestre 2025, ses indicateurs d’activité témoignent d’une dynamique positive : progression marquée des dépôts et des crédits, amélioration du produit net bancaire, et renforcement du portefeuille d’investissement.

Stratégie : soutien aux entreprises et développement du portefeuille

La BTE confirme son positionnement de banque orientée vers le financement des entreprises, avec une progression notable des crédits court et moyen-long terme. En parallèle, elle poursuit la structuration de son portefeuille de titres commerciaux et d’investissement, dans une logique de placement diversifié et rentable.

Croissance des crédits : +14,5 % tirés par les entreprises

L’encours net des crédits atteint 1 081,2 millions de dinars à fin juin 2025, contre 943,9 millions à fin juin 2924, soit une hausse de 14,5 %. Cette croissance est portée par :

une hausse de 32,5 % des crédits court terme aux entreprises,

une hausse de 19 % des crédits moyen et long terme,

une progression de 44,2 % des crédits leasing.

Cette politique de soutien aux entreprises s’inscrit dans un contexte où le crédit bancaire demeure un levier essentiel pour la relance économique.

Dépôts en progression : +15,7 %

Les dépôts de la clientèle augmentent de 162,8 millions de dinars pour s’établir à 1 197,8 millions de dinars (+15,7 %). Les dépôts à terme enregistrent la plus forte croissance (+21,8 %), suivis des dépôts d’épargne (+11,3 %) et des dépôts à vue (+11,7 %).

Résultats financiers : +9,7 % de PNB

Les produits d’exploitation bancaire s’élèvent à 85,9 millions de dinars au premier semestre 2025, en hausse de 12,5 %. Cette performance est due à :

une augmentation des intérêts (+9,8 %),

une forte progression des revenus du portefeuille commercial et d’investissement (+41%),

des gains en opérations de change.

Malgré la hausse des charges financières (+14,5 %), le produit net bancaire (PNB) progresse de 9,7 %, pour s’établir à 35,2 millions de dinars.

Maîtrise des charges opératoires

Les charges opératoires sont en légère hausse (+2,4 %), atteignant 30,6 millions de dinars. Cette évolution modérée traduit une bonne maîtrise des frais généraux et de personnel, malgré l’élargissement des activités.

Portefeuille d’investissement : +52,1 %

Le portefeuille combiné des titres commerciaux et d’investissement atteint 294,7 millions de dinars, en forte hausse de 52,1 % sur un an.