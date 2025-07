Alpha Hyundai Motor, distributeur officiel de la marque automobile sud-coréenne Hyundai en Tunisie, réaffirme son engagement sociétal à travers une nouvelle initiative, en collaboration avec Tunis Sports University et l’Association Rose de l’Espoir, qui accompagne plus de 1 400 enfants orphelins répartis sur l’ensemble des 24 gouvernorats du pays.

Dans le cadre de son programme de Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (RSE), Alpha Hyundai Motor soutient une action profondément humaine : offrir à une vingtaine d’enfants issus de régions intérieures défavorisées, qui n’ont jamais eu l’occasion de voir la mer, une semaine de découverte et de loisirs au Centre national de vacances pour enfants de Hammamet, du 15 au 22 juillet 2025. Cette initiative, organisée avec l’aval du Ministère de la Femme, de la Famille et de l’Enfance, concernera 30 participants, y compris une dizaine de mamans responsables.

Pendant cette semaine, les enfants auront l’opportunité de vivre leur premier contact avec la mer : découvrir la plage, apprendre à nager, profiter d’activités ludiques et partager des moments uniques dans un cadre bienveillant et sécurisé. Ce séjour représente bien plus qu’un simple voyage : il s’agit d’un moment fondateur, d’un souvenir inoubliable et d’un pas vers l’ouverture au monde.

Au-delà de la baignade et du divertissement, ce projet est pensé comme une bulle de répit, une chance pour ces enfants de sortir du quotidien et de retrouver, le temps d’un été, un souffle d’insouciance et de joie.

« Chez Alpha Hyundai Motor, nous croyons que la performance d’une entreprise se mesure aussi à sa capacité à créer un impact positif dans la société. Cette action est une façon concrète de traduire nos valeurs en actes », souligne Mehdi Mahjoub, Directeur Général d’Alpha Hyundai Motor.

Cette initiative s’inscrit dans la continuité des engagements RSE de Hyundai Tunisie, tels que : la distribution de couffins alimentaires pendant le mois de Ramadan, le programme écologique « Un arbre planté pour chaque véhicule vendu » ou encore les caravanes de santé organisées dans les zones enclavées.

Alpha Hyundai Motor poursuivra ses initiatives solidaires, convaincue que chaque geste de partage peut faire la différence.