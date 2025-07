La filiale de Lyon de la banque off shore tunisienne, la Tunisian Foreign Bank (TFB) banque de droit français, basée, à Paris, vient de s’offrir une agence new look dans le 7ème arrondissement de La troisième ville de France. Objectif : améliorer l’image de marque de la TFB à Lyon et proposer un meilleur service à ses clients.

Loin d’être un simple évènement managérial et festif, le déménagement, ces derniers jours (fin juin 2025), de la TFB dans de nouveaux locaux à Lyon constitue un signe de bonne santé de la banque.

Il s’agit, de toute évidence, d’une performance lorsqu’on sait qu’il y a deux ans, la TFB était confrontée à de sérieuses difficultés au point que le gouvernement au temps de Nejla Bouden avait proposé sa cession. Et pour cause.

D’après un audit effectué en 2022, la TFB souffrait de beaucoup de faiblesses dont l’absence de vision et de stratégie et d’une mauvaise gouvernance. Cette dernière était perceptible à travers la mauvaise qualité des recrutements, la vente d’actifs à Paris et un climat social instable…

Enfin le bout du tunnel

L’audit signale, surtout, un faible impact de la TFB sur la communauté tunisienne en France et en Europe à travers son faible maillage territorial mal adapté avec seulement 5 agences alors que, en sa qualité de banque de droit français, elle pourrait s’implanter dans tous les pays de l’Union européenne, du moins dans les pays où il y a une forte colonie tunisienne.

En outre, on reproche à la TFB de ne pas fournir de produits adaptés aux besoins des Tunisiens en Europe (prêts pour étudiants entre autres…).

« Avoir un agrément d’une banque tunisienne en France est une précieuse opportunité qu’il faut préserver et protéger. » — Rachid Batita, DG STB

Point d’orgue de ces contreperformances : le blâme et l’amende de 700.000 euros des autorités françaises de contrôle bancaire pour défaut de système de contrôle interne et pour manquement à ses obligations en matière d’organisation comptable.

Quant la bonne gouvernance est assurée, les résultats ne peuvent que suivre

Face à cette situation, les principaux actionnaires de la TFB, la société tunisienne de banque (STB, 39,9%), la Banque de l’Habitat (BH BANK, 27%) et la Caisse des dépôts et des consignations (CDC, 9,9%), ont décidé de garder la TFB. Mieux, ces mêmes actionnaires ont convenu de lui donner les moyens matériels et humains nécessaires pour se redresser à court terme.

Au nombre de ces moyens, figurent une augmentation de capital de 11 millions d’euros, un système d’information et la nomination à la tête de la banque d’un haut cadre chevronné connu par son expérience avérée dans le domaine bancaire et ses qualifications professionnelles et managériales.

Il s’agit de Mondher Ghazali qui avait occupé le poste de Directeur Général de l’Union Internationale de Banques (UIB), en remplacement de Kamel Néji, après avoir été son adjoint, depuis juin 2016. C’était d’après les professionnels l’homme qu’il faut à la place qu’il faut. Et lorsque le choix est fait sur la base de critères strictement professionnels, les résultats ne peuvent que suivre, en témoigne cet investissement, fut-il modeste de la nouvelle agence à Lyon.

« L’enjeu est stratégique : capter l’épargne en devises des 800.000 Tunisiens de France. »

Elle est assignée, d’ici fin 2026, à atteindre l’objectif que lui ont fixé ses deux principaux actionnaires: la STB et la BH. Celui là même qui consiste à ne plus solliciter leur assistance et à compter, dorénavant, sur ses propres moyens et ressources pour exister.

L’enjeu est de taille : selon Rachid Batita, actuel Directeur général de la STB, principal actionnaire de la TFB “avoir un agrément d’une banque tunisienne en France et par delà en Europe est une précieuse opportunité qu’il faut préserver et protéger”.

D’après lui, “Il est vrai que cette banque a connu des difficultés dont des charges d’exploitation énormes qui dépassent de loin son PNB“.

De nos jours, dit il, nous relevons des indices rassurants à même de garantir son redressement et sa pérennité. Au nombre de ces indices, il a cité une nouvelle direction forte une feuille de route cohérente. Mieux avec le nouveau code de change et les avantages qu’il propose aux tunisiens résidents à l’étranger (TRE) la banque sera en mesure de leur fournir le meilleur service et de collecter ainsi leur épargne en devises.

Concrètement, la TFB, qui a été créée en 1977, dispose de deux atouts majeurs pour se développer : son positionnement à Paris au milieu de l’Union européenne avec laquelle la Tunisie réalise plus de 75 % de son commerce extérieur, et la disponibilité d’une clientèle potentielle de plus de 800.000 Tunisiens résidents en France et une communauté d’environ 30.000 Français en Tunisie.

Abou SARRA