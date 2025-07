La Tunisie et l’Union européenne ont célébré, le 17 juillet 2025, le 30ème anniversaire de l’Accord d’association conclu en 1995.

Cet accord, entré en application effective en Tunisie en 2008, a constitué, une trentaine d’années durant, le cadre juridique de la coopération et du partenariat entre l’UE et la Tunisie.

L’Accord d’Association, entré en vigueur le 1er mars 1998, dans l’UE, établit, à terme, une zone de libre-échange (ZLE) entre les deux parties.

Outre la libre circulation des marchandises, il contient des dispositions en matière de paiements, capitaux, concurrence et autres dispositions économiques et il établit une coopération dans les domaines politique, économique, social, scientifique et culturel.

Il définit par ailleurs le cadre général de la coopération financière, afin d’accompagner les dispositions de l’accord et le processus de réformes du pays.

Le dialogue politique établi par cet accord permet de couvrir tant les questions politiques (internationales, internes, droits de l’homme et démocratie), que les questions de migration et autres sujets d’intérêt commun.

Cet accord s’insère dans le cadre du processus euro-méditerranéen de Barcelone lancé en 1995. Il est basé sur le développement de la coopération sur le plan du dialogue politique et du partenariat économique et dans le domaine social et culturel, dans l’ensemble de l’espace euro-méditerranéen.

Par les chiffres, cet accord a consolidé les liens entre la Tunisie et l’UE, en témoignent les statistiques suivantes :

70% des exportations tunisiennes sont destinées à l’UE,

50% des importations tunisiennes proviennent de l’UE,

85% des IDE en Tunisie sont d’origine européenne,

Plus de 75% des touristes qui visitent la Tunisie sont d’origine européenne

L’union européenne est le plus grand partenaire de Tunisie en matière de coopération économique et d’appui financier bilatéral.

Toutefois, une analyse fine de ces statistiques montre que cet accord n’a pas favorisé la mobilisation d’importants flux d’investissement ni l’intégration économique du pays. Une évaluation de l’Accord est vivement recommandé.

ABS