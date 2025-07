Tunis, le 23 juillet – La Tunisie s’apprête à vivre une journée météorologique contrastée ce mercredi, mêlant passages nuageux, risques d’orages et chaleurs intenses sur la majeure partie du territoire.

Selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM), des cellules orageuses locales, accompagnées de pluies éparses, pourraient faire leur apparition dans l’après-midi, particulièrement sur le Nord-ouest et le Centre-ouest du pays.

Le vent, initialement de secteur sud et de faible à modéré, est appelé à se renforcer au fil de l’après-midi. Les zones côtières du Nord et les hauteurs seront les plus touchées par cette intensification, avec des rafales pouvant dépasser temporairement les 60 km/h sur le reste des côtes.

Côté mer, la prudence est de mise. Elle sera moutonneuse, puis agitée dans le Nord, tandis qu’elle restera peu agitée sur le reste du littoral.

Quant aux températures, elles s’annoncent élevées, voire caniculaires. Les maximales devraient osciller entre 34 et 39 degrés Celsius près des côtes, mais grimperont de manière significative à l’intérieur des terres, atteignant des valeurs comprises entre 40 et 46 degrés Celsius. Ces chaleurs intenses seront accentuées par la présence de vents de sirocco, contribuant à une sensation de forte chaleur.