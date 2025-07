Au terme du premier semestre 2025, l’UBCI affiche une performance solide, portée par une dynamique commerciale soutenue et une amélioration notable de l’ensemble de ses indicateurs d’activité.

L’encours des crédits à la clientèle (nets de provisions et d’agios réservés) atteint 3 828,072 millions de dinars, en augmentation de 740,162 millions de dinars, soit une croissance remarquable de 23,97 % par rapport au 30 juin 2024. Cette progression témoigne de l’engagement constant de la banque dans le financement de l’économie.

Parallèlement, les dépôts de la clientèle s’établissent à 3 968,700 millions de dinars, contre 3 624,761 millions de dinars un an plus tôt, enregistrant une hausse de 9,49 %. Cette évolution est principalement portée par la progression des dépôts à vue (+8,42 %) et des dépôts d’épargne (+8,94 %).

En conséquence, les produits d’exploitation bancaires enregistrent une hausse de 12,95 %, pour s’établir à 282, 332 millions de dinars à fin juin 2025, contre 249, 956 millions de dinars à la même période de l’année précédente. Cette dynamique positive est également impulsée par la forte progression des revenus issus du portefeuille de titres commerciaux et d’investissement, en hausse de 53,74 %.

Les charges d’exploitation bancaires s’élèvent à 105, 989 millions de dinars, en augmentation de 9,75 % par rapport à fin juin 2024 (96, 571 millions de dinars).

Dans ce contexte, le Produit Net Bancaire (PNB) ressort à 176,343 millions de dinars, enregistrant une croissance de 14,97 % par rapport à la même période de l’exercice précédent.

Enfin, les charges opératoires affichent une hausse maîtrisée de 4,79 %, principalement liée à l’augmentation des frais de personnel (+5,91 %), confirmant le pilotage rigoureux des ressources dans un environnement en transformation.

Ces résultats confortent la trajectoire de croissance rentable engagée par l’UBCI et renforcent sa position d’acteur bancaire responsable, au service de ses clients et du développement économique.

