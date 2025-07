“Soudeni” & “Jathb”, des artistes issus du projet Elyssa soutenu par l’Institut Français de Tunisie, se sont produits, jeudi soir, sur la scène du théâtre de plein air de Hammamet, au Cap Bon, dans le cadre du Festival international de Hammamet.

Elyssa est un programme visant à accompagner les artistes résidant en Tunisie dans les domaines des arts visuels et de la musique. Il offre un soutien personnalisé aux artistes émergents et confirmés, les aidant à développer et à diffuser leurs créations, tant en Tunisie qu’à l’international.

Jathb est un duo musical tunisien formé par Mariem Hamrouni, compositrice interprète et Mohamed Barsaoui, producteur instrumentiste au didgeridoo. Leur musique transcendantale puise dans les traditions soufies tunisiennes et explore les sonorités ethniques du monde.

À travers concerts, ateliers et performances spontanées, ils créent des espaces de connexion humaine et culturelle portés par la puissance du son. “Willia” est un voyage musical mêlant soufisme nord-africain, instruments chamaniques et sons électro, célébrant l’unité spirituelle et l’héritage des saints.

Soudeni, artiste tunisienne, construit depuis 2021 un univers musical unique, lancé avec son premier single “Madhabiya?”. À ce jour, elle compte 9 singles à son actif, mêlant pop, disco, funk et rythmes tunisiens. Son univers musical est nourri par une inspiration cinématographique, qui donne à ses chansons une forte dimension narrative et visuelle.

Libre, audacieuse et fièrement enracinée, elle prépare aujourd’hui son premier EP, où authenticité et modernité s’unissent autour d’une identité féminine assumée, explorant toutes les nuances de la pop tunisienne.

Avec son style distinctif et son énergie sincère, elle cherche à redéfinir la pop tunisienne contemporaine, invitant son public à un voyage sonore vibrant, original et inoubliable.

Le Festival international de Hammamet se déroule dans sa 59ème édition du 11 juillet au 13 août 2025.