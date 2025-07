Saber Rebai, Mohamed Ali Kammoun, Lotfi Bouchnak, Kazo, Balti, Nordo, Mortadha Fetiti, Erkez Hip-Raouf Maher, Hop Ragouj Live, sont notamment à l’affiche du 45ème édition du festival international de Sfax qui fait le pari de la créativité nationale et propose une variété de spectacle du patrimoine musical et soufi.

Le festival renoue avec les spectacles étrangers en proposant trois représentations du Syrien Achami, de la Libanaise Cindy Latty et du folklore Serbe.

Une programmation assez variée pour adultes et enfants est au line-up de cette édition qui démarrera lundi prochain au théâtre de plein de Sidi Mansour et autres espaces de la ville.

Le Festival international de Sfax qui se tiendra dans sa 45emme édition du 21 juillet au 19 août 2025 avec pour slogan « L’art est une vie qui renouvelle la ville ».

Lors d’un point de presse organisé, mercredi soir, au Mall de Sfax, le comité d’organisation a annoncé une « programmation assez riche et diversifiée faisant le pari de l’encouragement de la créativité nationale ».

Une sélection de 17 spectacles tunisiens est au menu de cette édition composée de 20 spectacles dont certains investiront les espaces de la ville.

Avant l’ouverture officielle du festival, deux performances seront données par 100 et clowns, du 16 au 19 juillet. La première se déroulera au Mall de Sfax et alors que la deuxième, outdoor, arpentera les ruelles de la ville antique de Sfax pour ensuite quitter ses remparts et ses portes monumentales vers les grandes artères de la ville moderne qui sera transformée en une scène artistique à ciel ouvert.

“Beaucoup plus qu’une stratégie promotionnelle, ce choix traduit la philosophie du festival visant à éliminer les barrières entre l’art et le public et de réhabiliter la relation séculaire entre l’espace et la dynamique sociale, culturelle et économique, qui repose sur la transformation de la ville en un lieu d’expression vibrant de spontanéité, d’art, de nostalgie…”, comme l’a affirmé le directeur du festival, Farhat Brik.

Il a encore affirmé cette volonté de « jeter les ponts de communication, qui sera traduite par l’installation de 100 tables pour un concours dans les jeux d’échec en plus d’un spectacle d’animation au Casino de Sfax ».

Le but étant aussi d’« introduire les jeunes artistes sur la scène culturelle aussi bien que de promouvoir ce festival considéré de la Capitale du sud comme étant l’ une grandes manifestations estivales nationales œuvrant présenter une programmation harmonieuse mêlant créativité et innovation ».

Zoom sur les spectacles tunisiens

Les artistes originaires de Sfax sont particulièrement à l’honneur avec deux grands habitués du festival, le pianiste et compositeur Mohamed Ali Kamoun qui présentera la nouvelle version de « 24 parfums » à la soirée d’ouverture et Saber Rebai, le prince de la chanson arabe, à la soirée de clôture.

Le grand artiste Lotfi Bouchnak est également au rendez-vous. Programmée dans divers festivals d’été, “Ragouj Live” adaptation scénique de la série télévisée éponyme mise en scène par son fils Abdelhamid Bouchnak sera également présentée au public sfaxien. Après sa première, à la clôture du 49ème Festival international de Dougga, cette nouvelle création alliant musique, théâtre et chorégraphie a ouvert le bal du 59ème Festival International de Hammamet.

Des stars de la nouvelle chanson tunisienne dans les genrespop, rock et rap sont au line-up : Kazo, Erkez Hip-Hop, Balti, Mortadha Fetiti et Nordo.

La musique mystique sera également au rendez-vous avec la Zouar el Hadhra et Nouba, sous la direction de Cheikh Morched Boulila et Ziara de Sami Lajmi.

La chanson populaire authentique venant du Sud sera présente avec une performance de Raouf Maher. El Mahfel ettounsi est une soirée animée par des artistes issus de Sfax.

Un spectacle baptisé « Kolna Nghanni » sera présenté à l’occasion de la fête de la femme tunisienne, le 13 août, marquant l’anniversaire de la promulgation du Code du Statut personnel en 1956.

La Syrie, le Liban et la Serbie à Sfax

Sfax accueillera le Syrien Acchami, programmé dans divers festivals notamment à Hammamet, une performance musicale folklorique serbe et un spectacle de la Libanaise Cindy Latty baptisé « Hadihi laylati », en hommage à Om khalthoum au nom d’une célèbre chanson de la Diva de la chanson arabe disparue (31 décembre 1898- 3 février 1975).

Connue pour ses reprises des grands tubes de la musique arabe classique, avec des chansons d’Esmahan et Um Kalthoum, Cindy Latty interprètera également un cocktail de chansons du large répertoire oriental.

Théâtre, cinéma et cirque

Le Festival de Sfax prévoit la projection du film « Sahbek Rajel » de Kaïs Chéki et une représentation de la pièce «Binomi» d’Aziz Jebali, qui sont programmés dans divers festivals.

Place au cirque avec le « Paparouni Circus » dans un spectacle mettant en avant les arts de la rue, à travers un show adapté à tous les âges et à tous les goûts qui combine les acrobaties, les numéros de jonglage et les performances comiques de clowns.

Côté billetterie, le prix des spectacles varie entre 5 et 60 dinars dans une programmation alliant qualité et variété de genres artistiques.

Programme complet :

– 21 juillet : “24 parfums” de Mohamed Ali Kammoun

– 23 juillet : Paparouni Circus

– 24 juillet : Kazo

– 26 juillet : Film « Sahbek Rajel » de Kaïs Chéki

– 28 juillet : Erkez Hip-Hop

– 30 juillet : « Zouar el Hadhra et Nouba » sous la direction de Cheikh Morched Boulila

1er août : Le Syrien Acchami

– 3 août : Raouf Maher

– 5 août : Balti

– 6 août : Spectacle du folklore serbe

– 7 août : Lotfi Bouchnak

– 8 août : Mortadha Fetiti

– 9 août : « Al Mahfel Attounsi »

– 11 août : Nordo

– 12 août : Pièce « Binomi » d’Aziz Jebali

– 13 août : « Kollna nghanni »

– 14 août : Ziara de Sami Lajmi

16 août : La Libanaise Cindy Latty, tarab oriental

– 17 août : “Ragouj Live” d’Abdelhamid Bouchnak

– 19 août : Saber Rebai