“Aicha” de Mehdi M. Barsaoui a remporté le prix du meilleur film à la 5ème édition du Festival du Film Arabe de Jérusalem (Jerusalem Arab Film Festival) dont le palmarès a été dévoilé, mardi soir.

«Aïcha» (123′) est une coproduction de 2023 entre la Tunisie (Cinétéléfilms), la France, l’Italie, l’Arabie Saoudite et le Qatar. Ce film plusieurs fois primé a fait sa sortie nationale le 22 janvier 2025.

Cette fiction relate l’histoire d’une jeune femme, Aya, coincée dans une vie morne et sans perspective à Tozeur, au Sud de la Tunisie. Seule survivante d’un accident, elle décide de disparaître et se réinventer une nouvelle vie à Tunis.

L’actrice Fatma Sfar est à l’affiche de ce film porté par un casting composé d’acteurs et actrices comme Nidhal Saadi, Yasmine Dimassi et Hela Ayed.

«Aïcha», deuxième long-métrage Mehdi M. Barsaoui, a fait sa première mondiale dans la section Orizzonti de la 81è édition de la Mostra de Venise où il a eu le Prix du Meilleur Film Méditerranéen de la Mostra de Venise 2024, attribué par l’Académie des beaux-arts de Venise.

Ce film est également lauréat du prix SIGNIS du meilleur film de la compétition internationale de la 39ème édition du Festival international du Film de Mar del Plata, en Argentine (21 novembre-1er décembre 2024) en plus de trois récomepnses (prix meilleur film, meilleur réalisateur et prix du public) lors de la 7ème édition du Festival du Film Arabe de Zurich, en Suisse (2–6 avril 2025).

La 6ème édition du Festival du Film Arabe de Jérusalem a été organisée du 9 au 15 juillet 2025, avec pour slogan #OurStoryLivesOn.

Les prix du festival sont décernés par l’Union Européenne qui est parmi les partenaires, du Festival du Film Arabe de Jérusalem -à l’instar de l’Institut français de Jérusalem – Chateaubriand et le Musée du patrimoine Palestinien.

La cérémonie de clôture a eu lieu au Théâtre national palestinien- El Hakawati, dans les Territoires palestiniens Occupés.

Le film Arze, premier long métrage de Mira Shaib et candidat du Liban aux Oscars 2025, était le film de clôture.

Palmarès complet du Festival du Film Arabe de Jérusalem 2025 :

Compétition des longs métrages de fiction

-Prix du meilleur film : “Aicha” de Mehdi M. Barsaoui (T)unisie

-Prix du jury : Passing Dreams de Rashid Mashharawi (Palestine)

Compétition du long métrage documentaire- Shireen Abu Akleh

-Prix du meilleur film: The Brink of Dreamss de Ayman El Amir & Nada Riyadh (Egypte)

-Prix du jury : We are Inside de Farah Kassem (Liban)

-Mention spéciale du Festival du Film Arabe de Jérusalem : Madaniya de Mohamed Subahi (Soudan)

Compétition des courts métrages

-Prix du meilleur film: A Passing Day de Rasha Shahin (Syrie)

-Mention spéciale du Festival du Film Arabe de Jérusalem :

The Ant that Crossed My Shetchbook, film de fiction de Chris Akoury (Liban)

Changes in the Distance film documentaire de Rawan Joulani (Palestine)

-Prix du jury : For our Relationship Complete de Bishoy Kamel (Egypte)