Le ministère des Affaires Culturelles a annoncé, mardi, l’ouverture des candidatures pour l’édition 2025 de la subvention du papier consacrée aux éditeurs tunisiens.

Un soutien unifié est attribué à tous les types de papier utilisés dans l’industrie du livre culturel, du livre pour enfants et du livre d’art de luxe.

Les éditeurs tunisiens qui souhaitent obtenir une subvention du papier sont appelés à retirer le formulaire de la subvention auprès du Département des Lettres et de le déposer auprès de son bureau d’ordre à Lafayette, Tunis.

Le dernier délai pour la soumission des dossiers est fixé au 15 août prochain.

Chaque dossier doit contenir une copie du contenu du Registre national de établissement, un résumé détaillé de chaque titre nominé et un rapport du Comité de lecture pour tous les titres proposés.

Le système de subvention du papier pour les éditeurs tunisiens est régi par le décret n° 2004-1847 du 02 Août 2004, portant création d’un comité consultatif pour l’octroi du taux unifié de la subvention applicable à toutes les catégories de papier utilisé dans l’industrie du livre culturel, du livre pour enfant et du livre d’art de luxe.

Ce dispositif vise à soutenir la production et la diffusion du livre tunisien, en particulier en aidant les éditeurs à faire face aux coûts d’impression.

L’éditeur bénéficie d’une subvention papier selon des critères et des mesures bien établis par le comité consultatif chargé d’examiner les demandes de subvention et d’attribuer les fonds. Les critères d’évaluation des projets éditoriaux éligibles à la subvention, concernent notamment la qualité du contenu, l’intérêt pour la lecture, et la contribution au patrimoine culturel.