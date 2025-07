Le théâtre de plein air de Hammamet a accueilli, lundi soir, la Franco-haïtienne Naïka, star montante largement active sur TikTok, qui se produit pour la première fois en Tunisie.

Présentée dans le cadre de la 59ème édition du festival international de Hammamet, cette soirée aux sonorités venues des îles caraïbes était marquée un public majoritairement jeune.

Le festival a annoncé un spectacle qui se jouait « à guichet fermé » sur la scène du théâtre rond pouvant contenir jusqu’à 1100 téléspectateurs.

Sur près d’une heure, la star haïtienne à la voie solaire a créée une belle ambiance sur scène sous les aviations des téléspectateurs. Ses fans dansaient et chantaient en chœur sous les rythmes envoûtants de leur idole, une jeune artiste (27 ans) solaire et indépendante qui sait mélanger les genres et les langues (anglais, français, créole haïtien).

Le public était conquis par la prestation de la star montante à la voix douce, l’énergie débordante et la musique exotique. Solaire et sublime, Naïka possède un style musical qui mélange les genres et les sonorités du monde, offrant à son public un florilège de morceaux bien sélectionnés. Elle mélange Groove, afro – pop.

En live, sa musique déploie une énergie contagieuse et franchit les frontières. L’artiste parvient à toucher des identités multiples et à faire dialoguer des cultures diverses.

Naïka sait entretenir le lien avec ses admirateurs en leur racontant anecdotes, histoires personnelles, blagues, ponctuant ainsi ses morceaux par des intermèdes qui la rapprochent de son public.

Née en 1998 à Miami, Naïka est une chanteuse/compositrice franco-haïtienne, dont la musique reflète son éducation mondiale. Ayant passé son enfance à vivre et à grandir partout dans le monde, dans les Caraïbes, le Pacifique Sud, le Kenya, la France, l’Afrique du Sud et les États-Unis pour n’en nommer que quelques-uns, Naika s’identifie maintenant comme un « enfant de la culture de la troisième », qui mélange ces influences à la pop occidentale et au R&B.

Ses origines franco-haïtiennes et son vécu sur plusieurs Continents lui ont permis de s’ouvrir sur plusieurs dialectes et langues. Elle sait manier l’anglais et le français avec aisance et possède cette force de changer de langue et de style musical efficacement en passant de la musique des Caraïbes, aux sons de l’Afrique et de l’Europe jusqu’aux influences Gospel, Soul, Jazz et même hip – hop.

À travers sa musique inspirée de son vécu tout en mêlant pop et R&B, l’auteure-compositrice-interprète prône l’unicité et les identités multiculturelles, pour diffuser son message de diversité et d’appartenance.

Sortis entre 2017 et 2025, Ride, Blame, Oh Mama, Africain Sun, Sauce, Belle!Belle, Ma chérie, For Gérard, Guava, Mikman, 6 :45, 6 :45 (acoustique), 1+1, et 1+1 (acoustique), Layers sont les singles de l’artiste qui est également auteure de trois EP – Lost in Paradïse, Pt. 1 (2020), Lost in Paradise, Pt.2 (2021), Transitions (2022).

Au-delà de son succès en streaming, Naïka a marqué les esprits avec une tournée de 23 concerts à guichets fermés aux États-Unis d’Amérique et en Europe, indique le site de l’artiste qui aspire à créer un monde multiculturel grâce à son identité unique et son multilinguisme.