Nefta : 8,1 MD investis pour moderniser la zone irriguée d’Oued Ertam

La fin des travaux de réhabilitation de la zone irriguée Oued Ertam dans la délégation de Nefta (gouvernorat de Tozeur), réalisés moyennant une enveloppe de 8,162 millions de dinars, est prévue pour septembre prochain.

Selon un rapport du Commissariat régional au développement agricole, le chantier porte notamment sur le raccordement de la zone (s’étendant sur plus de 60 ha) au réseau d’irrigation et l’installation de deux refroidisseurs géothermiques. Le taux d’avancement des travaux a atteint, respectivement 90% et 65%.

Egalement, les travaux de construction de 62 ouvrages hydrauliques et d’aménagement de 8 km de pistes rurales se poursuivent dans la région, outre le forage de deux puits avec un débit de 60 litres par seconde.