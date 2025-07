Tunisie : partenariat entre l’APIA, la CNSS et l’ATTT pour booster l’investissement agricole

Des accords-cadres visant à développer davantage le système des avantages accordés aux investisseurs dans le domaine de l’agriculture et de la pêche, ont été signés vendredi entre l’Agence de promotion des investissements agricoles (APIA), la Caisse nationale de la retraite et de la prévoyance sociale, et l’Agence technique des transports terrestres (ATTT).

La signature de ces accords s’inscrit dans le cadre de l’amélioration du travail de l’administration et des moyens mis à sa disposition, la numérisation des services et de la réduction des délais et permet l’échange de données entre les différents intervenants dans l’investissement agricole privé, a indiqué l’APIA dans un communiqué publié vendredi.

Ces accords s’inscrivent dans le cadre du projet national d’échange électronique de données entre les structures publiques ainsi que du programme de transformation numérique que l’APIA met en œuvre pour rapprocher les services de ses opérateurs, selon la directrice générale de l’APIA , Inji Doggui, citée dans le communiqué.