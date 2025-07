FIH 2025 : Ragouj Live ouvre le Festival de Hammamet placé sous le signe de la diversité artistique

L’amphithéâtre intimiste de Hammamet accueille, ce vendredi soir, la 59ème édition du Festival International de Hammamet (FIH) qui se distingue par la diversité de sa programmation, allant du classique aux musiques tant latines qu’africaines sans oublier le libre jazz.

Une édition sous le signe de “Continuous Vibes”

Le bal sera ouvert avec “Ragouj Live” d’Abdelhamid Bouchnak, une nouvelle création alliant musique, théâtre et chorégraphie. Cette adaptation scénique de la série télévisée éponyme, “Raqouj”, sera un rendez-vous assuré avec les personnages de cette série qui a entrainé l’engouement de nombreux téléspectateurs tunisiens.

Côté direction artistique, le choix a été opté pour une ligne, à la fois moderne que classique, tant cosmopolite qu’enracinée dans une tonalité pluriculturelle d’un rendez-vous avec les arts de tous bords.

Porté par sa notoriété, le festival accueille cette année des artistes venant de différentes contrées, de la Tunisie à la Colombie, en passant par le Liban, l’Algérie, l’Espagne, la France, les Etats-Unis, ou encore la Syrie, le Mali, Chili, l’Italie… Une diversité géographique qui reflète les orientations du festival à favoriser les échanges culturels et à faire dialoguer les langues artistiques du monde entier.

Parmi les artistes les plus attendus figurent Lotfi Bouchnak, Saber Rebai, Ghazi Ayadi, Balti (Tunisie), Wael Jassar (Liban), Cheb Mami (Algérie), la chanteuse palestinienne Noel Kharman, le groupe mythique marocain Nass El Ghiwane, la chanteuse-compositrice Naika (Haiti-France), le musicien malien Bassekou Kouyaté et le colombien Yuri Buenaventura…

Le public passionné par les nouvelles créations pourra découvrir des projets tels que “Sinouj Odyssey” de Benjemy, “Osool” de Yacine Boularès, et “24 Parfums-Etoiles symphoniques” de Mohamed Ali Kammoun.

Un hommage à la chanson française sera également rendu lors “Symphonica”, une soirée dédiée à des stars telles que Dalida, Charles Aznavour et Edith Piaf.

Le théâtre sera présent à travers quatre créations tunisiennes. “Mère des pays” (Om El Boldan) de Hafedh Khalifa, et “Ad Vitam” écrite et interprétée par Leila Toubel. “Au violon” de Fadhel Jaziri replonge dans la mémoire culturelle tunisienne à travers l’histoire d’un musicien de la radio, tandis que “La Dame de Kerkoine” évoque les guerres puniques entre Carthage et Rome, avec des passages interprétés en langue phénicienne.

L’expression corporelle sera également au rendez-vous avec le spectacle chorégraphique “Arboune” d’Imed Jemaa, qui explore la lutte intérieure d’un artiste tunisien face aux oppressions sociales dans le contexte de l’après-Covid.

36 spectacles entre musique, théâtre et danse contemporaine rythmeront les 33 soirées du festival qui se déroulera du 11 juillet au 13 août 2025 sous la direction de Nejib Kasraoui.

18 spectacles tunisiens dont 5 créations théâtrales, une seule chorégraphique et 11 concerts musicaux, outre 11 spectacles arabes et 7 internationaux sont au line-up de cette édition placée sous le signe de “Continuous Vibes”.

“Dar Sebastian”, son festival et son théâtre en rond

“Dar Sebastian”, célèbre demeure de l’esthète roumain George Sebastian Ghika, disparu il y a un demi siècle, est aujourd’hui connue sous le nom de Centre Culturel International de Hammamet (CCIH) ou “Maison de la Méditerranée pour la Culture et les Arts”.

Le théâtre de plein air de Hammamet a été inauguré un certain vendredi du 31 juillet 1964, en présence notamment du premier président de la République tunisienne, Habib Bourguiba. Dominant la mer à Hammamet, le Théâtre de 1100 places, a été réalisé, entre 1962 et 1964, par l’Atelier d’architecture et d’urbanisme (AUA, maitre d’ouvrage).

Ce théâtre avait abrité la toute première édition du Festival international de Hammamet, du 31 juillet au 16 août 1964, avec le spectacle interarabe « Othello » mis en scène par Aly Ben Ayed.

Né il y a 61 ans pour être un festival de création, de recherche et d’expérimentation, dans le théâtre, mais aussi la musique, la danse, et les arts de la scène, ce festival est organisé au Centre Culturel International de Hammamet (CCIH), Maison de la Méditerranée pour la Culture et les Arts, avec le soutien du ministère des Affaires Culturelles.

Le bal est bientôt ouvert, ce soir à 22 heures, pour un mois de festivités sur la scène de ce théâtre doté d’une architecture qui puise ses racines dans les conceptions antiques du théâtre en rond et en plein air.