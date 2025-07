La direction de la 59ème édition du Festival International de Hammamet (FIH, 11 juillet-13 août 2025) a précisé que la vente des billets s’effectue exclusivement via le site officiel du festival, soulignant qu’aucun autre point de vente n’est reconnu et que tout billet acheté en dehors de cette plateforme est considéré comme invalide et ne donne pas accès aux lieux de spectacle.

Dans un communiqué publié jeudi après-midi, dont l’Agence TAP a obtenu une copie, la direction explique que le site permet à chaque utilisateur d’acheter un maximum de quatre (4) billets par spectacle. L’achat est lié à l’adresse e-mail utilisée lors de la transaction. Elle précise également que chaque billet est nominatif et peut faire l’objet d’un contrôle d’identité à l’entrée, si cela s’avère nécessaire.

Dans un souci de transparence et de sécurisation des transactions, la direction avertit que les données des cartes bancaires ou postales utilisées pour l’achat peuvent être soumises à vérification, conformément aux conditions stipulées dans la politique de vente.

Elle appelle le public à éviter tout recours au marché parallèle, avertissant que toute personne impliquée dans la vente ou l’achat de billets hors des circuits officiels s’expose à des poursuites judiciaires, conformément à la législation en vigueur, selon la même source.

La revente à des prix largement majorés de billets pour certaines soirées de la 59ème édition du Festival International de Hammamet sur le marché parallèle a suscité la grogne d’un large public et une vive polémique sur les réseaux sociaux, particulièrement peu de temps après l’annonce de la programmation, l’ouverture de la billetterie en ligne, et l’épuisement rapide des billets de plusieurs soirées, notamment le spectacle d’ouverture “Ragouj”, ainsi que les concerts de Lotfi Bouchnak, Saber Rebai et Cheb Mami.