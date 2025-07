Dans les premières heures du 5 juillet à 02h00 (heure locale), le Lincoln Financial Field (Philadelphie) sera le théâtre d’une confrontation très attendue entre Palmeiras, référence du football brésilien, et Chelsea, l’un des poids lourds du football européen. Ce duel sud-américain – européen promet une opposition de styles et de tempéraments.

Palmeiras veut prendre sa revanche

Battu par Chelsea lors de leur unique confrontation en 2022 (en finale du Mondial des Clubs), Palmeiras aborde ce quart avec une volonté de revanche claire. Malgré une série récente mitigée (2 victoires, 2 défaites, 1 nul), le club pauliste reste une machine bien huilée, avec un jeu collectif rigoureux et une culture de la gagne en compétitions continentales.

Le coach mise sur un noyau de joueurs expérimentés issus du championnat brésilien, bien habitués à la pression. Le défi sera de tenir le rythme face à une équipe anglaise plus rapide et athlétique.

Chelsea en regain de confiance

Les Blues, qui sortent d’une saison contrastée en Premier League, semblent avoir retrouvé des couleurs à l’international. Avec 3 victoires sur leurs 5 derniers matchs, malgré un faux pas, Chelsea arrive avec des ambitions claires : aller au bout de cette édition 2025. Emmenée par une génération renouvelée et offensive, l’équipe londonienne peut compter sur son efficacité et sa puissance dans les transitions.

Duel de prestige et de revanche

Le bilan historique est favorable aux Anglais, mais la dynamique actuelle laisse entrevoir un affrontement équilibré. Palmeiras veut briser le signe indien face aux clubs européens, Chelsea veut confirmer son statut. Ce match pourrait bien être le plus intense de ce tour.

Suivre ce match à partir de 2h00 du matin du 5 juillet 2025 sur la chaîne DAZN.